El mercado de fichajes tiene un clásico en juego: Colo Colo y Universidad Católica van por la misma figura extranjera. Las directivas de ambos equipos negocian arduamente por sus servicios.

¿De quién se trata? Recientemente, se coronó campeón del fútbol chileno de la mano de Coquimbo Unido. Su nombre ha generado una importante atracción de los grandes en el libro de pases.

Estamos hablando de Bruno Cabrera. El defensa argentino de 28 años está en la mira de albos y precordilleranos para la próxima temporada. Sin embargo, ningún club ha concretado su arribo… hasta el momento.

Según señaló una fuente reservada a AS Chile, dichos elencos tienen la puerta abierta para quedarse con el zaguero aurinegro. “El que acelere, se lo lleva“, comentó el anónimo.

En dicha línea, agregó: “Y si no, después hay una cláusula (ronda los 600 mil dólares). El lunes podría haber algo de otro lado (desde Argentina) y ya no habría que negociar, se activaría la cláusula“.

Bruno Cabrera está en la órbita de Colo Colo y Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Colo Colo y Universidad Católica van por Bruno Cabrera

Cabe destacar que el futbolista mencionado disputó una totalidad de 36 encuentros en la última campaña con Coquimbo Unido. En dichos partidos, logró anotar cinco goles y entregar una asistencia.

Otro punto a considerar es que Bruno Cabrera tiene contrato vigente con la escuadra porteña hasta diciembre de 2026. Por ende, las negociaciones están fijadas en el norte del país: el monarca nacional puede despedir a otra figura.

En resumen: