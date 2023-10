La Selección Chilena Sub 23 se instaló el jueves pasado en las semifinales de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 derrotando a su similar de Uruguay y hoy, ante República Dominicana, tratará de asegurar el primer puesto del Grupo A.

Uno que podría ver minutos de titular y que no lo ha hecho en los otros compromisos es la promesa de Universidad de Chile, Lucas Assadi, quien no ha podido consolidarse tanto en su club como en La Roja de Eduardo Berizzo.

Uno que cree saber qué es lo que ocurre con el jugador azul es Víctor Merello, gloria de Cobreloa quien en mano a mano con Bolavip Chile desmenuza: “Yo creo que la primera opción para mí está en la exigencia que le hace la U, porque para tener oportunidades nace en la exigencia del club. Es decir, un jugador como Assadi debería haber jugado 15 partidos seguidos”.

Merello advirtió a Assadi no terminar como Ignacio Jara. | Foto: Photosport

“Es un tema mental del chico, que no se ha creído el cuento, no conoce o no sabe sus propias capacidades. Enviarlo a préstamo va a depender de que esté en un equipo más parecido a la U, o sea, grande”, complementó.

Merello no ve como una solución mandar a Assadi a préstamo si es que no cambio primero un tema mental del joven jugador azul: “Si no está claro y no ha sido capaz en su casa de desarrollar, difícilmente lo haga en otro lado”.

En el cierre, pega durísima advertencia: “No le vaya a pasar lo mismo que con Jara (Ignacio), quien jugó en Unión, Colo Colo, equipos con exigencias y en Cobreloa no pasó nada. Lo mimaron, se creía que era el crack y para mí cualquier cabro chico era mejor. Hay que tener mucho cuidado con estos jóvenes mimados, a Assadi le dieron mucho bombo”, remató.

Chile salta a la cancha

A las 18:00 PM de Chile continental, La Roja saltará a la cancha del Estadio Sausalito de Viña del Mar para enfrentar a República Dominicana y tratar de asegurar el primer puesto del Grupo A en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Los rivales en semifinales

Estados Unidos, Colombia y Brasil son los posibles rivales de La Roja en las semifinales del torneo panamericano, las cuales se disputarán de manera íntegra el miércoles 1 de noviembre en la Región de Valparaíso.