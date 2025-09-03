La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile ha causado polémica. A pesar de que el duelo se debió jugar en febrero, aún no hay certeza de cuándo se disputará finalmente tal definición.

Si bien está pactada para este 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, el cuadro azul ya manifestó su rechazo. ¿La razón? Su eventual participación en los cuartos de final de Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

Ello generó la indignación de Gonzalo Jara. En los micrófonos de Pelota Parada de TNT Sports, el recordado defensor –con estadía en ambas instituciones– le envió un duro recado a los universitarios.

¿Cuál? Le recordó que Colo Colo tuvo un complejo calendario después del Superclásico del 10 de agosto de 2024 (empate 0-0). Tuvo que jugar cuatro encuentros en dos semanas.

“Dentro de las mismas bases tienen tiempo para jugar, Colo Colo jugó el Superclásico, después Junior, Coquimbo, después Junior y pasó (de ronda en Copa Libertadores)“, comentó.

“Lo contextualizo porque fue un Superclásico del 10 de agosto, se puede. (A Universidad de Chile) ¿Se le saca el Superclásico y juegan contra La Serena (28 de septiembre) después?“, agregó.

Finalmente, sobre la realización de la Supercopa, complementó: “Se han hecho muchas cosas para que se juegue y salga bien, si nos vamos a buscar el reglamento en el cuadernito, les da el tiempo a la U de Chile”.

Universidad de Chile amenazó con utilizar juveniles ante Colo Colo

Cabe destacar que Michael Clark confirmó que los azules ya le advirtieron a la ANFP que quieren aplazar el compromiso. Si no se posterga, jugarán con figuras juveniles en el Estadio Santa Laura.