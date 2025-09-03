En Universidad de Chile esperan con expectación el fallo de la Conmebol tras los incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América en el duelo frente a Independiente de Avellaneda, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Sumado a esto, en el Romántico Viajero también miran de reojo la programación de la Supercopa de Chile ante Colo Colo, un clásico que ha generado cierta molestia al interior de Azul Azul debido a la cercanía de fechas con el certamen internacional.

Incluso, en las últimas horas se dio a conocer que el elenco estudiantil estaría evaluando implementar una drástica medida para dicho encuentro.

Michael Clark cuestiona la fecha de la Supercopa ante Colo Colo

En su arribo al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, Michael Clark, presidente de Azul Azul, conversó con los medios y se refirió públicamente a esta alternativa.

“Se lo dije personalmente a la gente de la liga, a Yamal -Rajab- y se lo dije también personalmente al secretario ejecutivo, Jorge Yunge, y esto fue antes de que pasara todo lo de la situación en Argentina, que si nos iba bien en esta llave con Independiente y avanzábamos a los cuartos de final, nosotros no estábamos por jugar la Supercopa”, comenzó diciendo el mandamás del cuadro azul.

“Obligarnos a jugar una Supercopa el 14 de septiembre para que cuatro días después se juegue quizás el partido más importante de la U en el año, no tiene ningún sentido”, advirtió Clark.

En la U no quieren jugar la Supercopa en la fecha impuesta por la ANFP | FOTO: Andres Pina/Photosport

Agregando que “estaremos jugando el paso a la semifinal del torneo internacional, que son instancias que lamentablemente después el chileno no siempre llega, y ponernos a jugar una final contra Colo Colo cuatro días antes no tiene ningún sentido”.

“Este partido se debía jugar a principio de año, dos veces. Y la U estuvo por jugar esas dos veces, nosotros queríamos jugar, hicimos esfuerzos, tuvimos flexibilidad para jugar y lamentablemente esos partidos no se jugaron porque uno se suspendió y porque en el otro se cedió a presiones de la Garra Blanca”, recordó.

En el cierre, Clark dejó en claro que “nosotros queremos jugar la Supercopa, pero ¿cuál es cuál es el afán de hacerlo jugar el 14 de septiembre? ¿Por qué esa fecha?”.