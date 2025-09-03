La polémica entre Michael Clark y Javier Correa sigue activa. Esta vez, se reveló que el delantero de Colo Colo dejó pagando al presidente de Universidad de Chile tras insultarlo en el Superclásico.

¿Por qué? Según detalló La Tercera, hubo una intervención sin mayores frutos de Aníbal Mosa. El timonel de Blanco y Negro se enteró de lo hecho por el atacante argentino, por lo que le prometió las disculpas correspondientes a su símil.

Sin embargo, tal acción no prosperó. La información alude a que el dirigente albo se comprometió a ir a los camarines del Estadio Monumental y volver con el futbolista trasandino, pero ello no sucedió.

¿Qué esperaba el presidente de Colo Colo? Que el jugador le dijera perdón al representante de Azul Azul. No obstante, todo quedó en la idea: nunca llegó dicho gesto.

“Clark le pidió un minuto al empresario de Blanco y Negro, quien no tenía antecedentes de lo ocurrido. Le detalló la situación ocurrida y le aseguró que no aceptaría esas faltas de respeto“, reveló el medio.

“Mosa le pidió unos minutos para ir a buscar a Correa en el afán de aclarar la situación y que se le ofrecieran las disculpas. Sin embargo, más allá de la buena intención de la cabeza del Cacique, nunca regresó con el delantero“, cerró.

Aníbal Mosa quiso intervenir en el conflicto entre Michael Clark y Javier Correa. Sin embargo, no tuvo éxito. (Photosport)

Universidad de Chile espera una sanción contra la figura de Colo Colo

Finalmente, el sitio mencionado alude a que los azules intentarán que el Tribunal de Disciplina de la ANFP sancione -de oficio- a Javier Correa. Los presuntos insultos provocaron el enfado de Michael Clark y compañía.