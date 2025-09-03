Universidad de Chile presentó sus descargos en el día de ayer ante la CONMEBOL por los serios incidentes ante Independiente de Avellaneda, donde los azules pretenden seguir con vida en el segundo torneo continental más relevante de este lado del mundo.

La comitiva que viajó a Asunción presidida por Michael Clark espera instalarse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana para enfrentar a Alianza Lima, equipo que llegó a esa instancia tras superar a la UC de Ecuador.

En caso de que la CONMEBOL le de la razón a la U y la instale en la ronda de los 8 mejores de la Copa Sudamericana, los azules pedirán la suspensión de la Supercopa ante Colo Colo pactada para el domingo 14 de septiembre.

¿Se viene un nuevo Superclásico? | Foto: Photosport

Esto porque, hipotéticamente, tendrían que viajar a Perú el martes 16 de septiembre para enfrentar a Alianza Lima el 18, compromiso de vital importancia para la U y ya prácticamente con el único objetivo que les queda en este semestre.

“Este año se suspendieron partidos de un equipo que cumplía 100 años. Acá es por los cuartos de final de un prestigioso torneo internacional”, argumentaron desde la U a El Mercurio con dardo hacia Colo Colo por una posible suspensión.

Ahora, habrá que esperar la determinación final de la CONMEBOL con Universidad de Chile para ver si se pedirá o no una suspensión de la postergada Supercopa del fútbol chileno.

¿Cuándo se juega la Supercopa?

El compromiso, en un principio, está pactado para el domingo 14 de septiembre a las 3 de la tarde en el Estadio Santa Laura y se disputará con una inédita medida y aforo para prevenir incidentes.