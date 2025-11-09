La fecha 27 de la Liga de Primera 2025 se sigue disputando este domingo 9 de noviembre, donde Universidad de Chile consiguió un importante triunfo para no perder de vista los cupos a Copa Libertadores.

La U se impuso por 4-3 a Deportes Limache en una verdadera guerra de goles en el Estadio Santa Laura, donde los azules tuvieron que remontar para quedarse con los puntos ante los Tomateros.

Los goles del elenco estudiantil fueron obra de Charles Aránguiz (39′), Leandro Fernández (46′ y 67′) y Javier Altamirano (56′). Mientras que los tantos de la visita los convirtieron Bastián Silva (11′) y Facundo Pons (15′ y 65′).

Lea Fernández anotó un doblete en el triunfo de la U sobre Deportes Limache. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Con este resultado, el elenco laico alcanzó los 48 puntos y sigue en la cuarta posición, en zona de clasificación a Copa Sudamericana y a dos unidades de meterse en el Chile 3 para Copa Libertadores.

En la tercera posición está O’Higgins con 50 puntos y por delante solo quedan tres fechas para el cierre del torneo.

Por su parte, Limache sigue en la decimocuarta posición con 22 unidades, a un punto de caer en zona de descenso.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025: