Uno que analizó con nombre propio la gesta de Coquimbo Unido en el fútbol chileno fue el ex futbolista e ídolo del conjunto ‘Pirata’, Marcelo Corrales, quien llenó de elogios el título de los aurinegros en Primera División.

Con un paso entre 2004 y 2007 y otro ciclo en 2010, a Corrales le bastó para convertirse hasta hoy en el máximo goleador de Coquimbo Unido en el profesionalismo. En conversación con Radio ADN, el recordado ‘Chelo’ le tiró flores a su ex club.

“Yo siempre he dicho que tengo dos amores en el fútbol: Palestino, que es donde nací, y Coquimbo, que lo llevo en el corazón también”, apuntó el ex seleccionado nacional.

Corrales recordó la final perdida del 2005 ante Unión Española: “Yo estuve peleando una final y no se pudo ganar, pero ahora lo consiguieron. Sentí una alegría muy grande cuando supe que Coquimbo iba a ser campeón, la gente se lo merece, es una institución muy linda”.

Asimismo, el ex 9 de 54 años comparó a alabó a la hinchada del ‘Barbón’ y la comparó con la barra de la U, club al que defendió en 2002. “Hay dos instituciones que la hinchada está en las buenas y en las malas contigo: Universidad de Chile, donde tuve la suerte de jugar, y Coquimbo Unido. La gente que jugó en Coquimbo sabe del sentimiento de esa ciudad”, sentenció.

Por último le tiró elogios al técnico campeón Esteban González: “Felicito al ‘Chino’ González, que hizo una gran campaña. Para tener un logro, tienes que tener una buena cabeza, y eso lo demostró. Hay un buen club, buenos jugadores y la mano que está al frente lo hizo todo bien”, cerró.

