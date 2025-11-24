Huachipato logró un triunfo clave por mantener viva sus aspiraciones de clasificar a torneos internacionales tras derrotar como visitante 1-0 a Ñublense en Chillán. Los ‘Acereros’ treparon en la tabla de posiciones y le meten presión a Colo Colo por el último cupo a Copa Sudamericana.

En un trámite parejo y de escasas llegadas, fue el excolocolino Carlo Villanueva quien a los 69′ quien aprovechó su oportunidad dentro del área tras habilitación de Lionel Altamirano para batir la portería de Nicola Pérez y sentenciar el 1-0 final para los de la ‘Usina’.

Con este triunfo, Huachipato llegó a 41 puntos y se ubicó en la 9° posición a tres unidades de Cobresal y Colo Colo. A dos fechas del final, los albos ocupan el último puesto de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

En la penúltima jornada, Huachipato recibirá en el estadio CAP a Universidad Católica en un duelo clave tanto para la lucha por Copa Sudamericana como para el Chile 2 a Copa Libertadores. El encuentro entre ‘Acereros’ y ‘Cruzados’ está programado para el próximo sábado 29 de noviembre a las 12:00 horas.

Huachipato sumó 3 puntos valiosos en la tabla de posiciones (Photosport).

Tabla de posiciones de la Liga de Primera