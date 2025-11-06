La Selección Chilena Sub 20 tuvo un Mundial para el olvido en tierras chilenas, donde si bien se clasificó a los octavos de final, el nivel de juego dejó mucho que desear y fue absolutamente vapuleado por México en los octavos de final.

Pese a que el equipo dirigido por Nicolás Córdova no anduvo bien dentro de la cancha, hubo un par de jugadores rescatables que hicieron una buena cita mundialista y eso les valió ser llamados a La Roja adulta.

Tal es el caso de Ian Garguez, promisorio jugador de Palestino que fue convocado por el propio Córdova a los amistosos de noviembre en donde Chile se medirá con Rusia y Perú en el viejo continente.

El jugador del ‘Tino’ conversó en exclusiva con LUN y reveló cuál es el gran sueño en su carrera como futbolista: “Obviamente, todos queremos llegara Europa. Sé que es difícil, peo uno tiene que trabajar y dar todo lo de uno”.

Sin asco, Garguez confiesa cuál es el equipo grande por el cual se derrite y en donde le gustaría jugar alguna vez en su carrera: “En el Manchester United”, dijo sobre el cuadro inglés que vive un proceso de restructuración.

¿Le alcanzará? De momento, Garguez hace sus primeras armas en el fútbol chileno y buscará una consolidación que le permita dar un salto al extranjero y, por qué no, en un par de años llegar al viejo continente.

