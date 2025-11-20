Cobreloa rescató un valioso empate el día de ayer ante Santiago Wanderers en Valparaíso por la Liguilla de la Primera B, donde el cuadro naranja quiere dar la lucha y ascender a la Primera División de cara a la temporada 2026.

Uno de los buenos valores que ha tenido el cuadro nortino en la temporada es Iván Ledezma, formado en las inferiores de Cobreloa y quien en diálogo con AS reveló la vez que estuvo cerca de partir al extranjero.

“Cuando estaba en Audax Italiano, en 2019. Los mexicanos vinieron a ver a Ignacio Jeraldino y terminaron encantándose conmigo. Me llamó el presidente de Atlas, estuvimos conversando y tenían en carpeta a dos jugadores, un argentino y yo”, dijo.

Ledezma brilla en Cobreloa. | Foto: Photosport

En esa línea, Ledezma continúa diciendo que “Finalmente llevaron a la otra carta. Cuando me llamaron dando las explicaciones, me explicaron que buscaban a alguien más individualista y yo era más colectivo”.

Consultado sobre si ha tenido acercamientos con alguno de los tres grandes de la capital, Ledezma sorprende y confiesa: “Sí, cuando estaba en Cobreloa estuve cerca de llegar a la U”, dijo. Al ser consultado sobre si le hubiese gustado jugar en el cuadro azul, no titubea y dice que “Por supuesto, a esa edad quién no. Pero igual se cayó”.

Lo cierto es que Iván Ledezma es uno de los puntos altos en Cobreloa y el fin de semana tiene una nueva ‘final’ para tratar de instalar al equipo de sus amores en la siguiente ronda de la Liguilla de la Primera B.

