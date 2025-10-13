Una importante polémica se vivió hace unos días desde O’Higgins de Rancagua, en donde el club ‘Celeste’ separó sus caminos con el delantero nacional, Joaquín Montecinos tras lo que fue la situación a mitad de temporada con su fallido traspaso a Colo Colo.

En esta jornada, el atacante de 29 años conversó con el programa ‘Futuro Fútbol Club de Radio Futuro y se refirió a lo que fue su salida del club, en la que contó la firme al respecto con lujos y detalles.

“Pasaron muchas cosas, la realidad es que situaciones que había que manejarlas en un tiempo muy corto y se malinterpretaron muchas cosas, muchas desinformación y también creo que hay cosas que hay que guardarlas dentro del camarín y lamentablemente se expusó todo mucho y la situación empeoró con el correr de los días, con el tiempo fue insostenible”.

“Yo rescindí contrato porque llegué a acuerdo con el fútbol mexicano, el club que fue dueño de mi pase durante mucho tiempo, con Xolos, por lo tanto, por consecuencia, también tenía que finiquitar con O’Higgins. Se juntó esto y por eso hoy soy jugador libre”, partió señalando Montecinos.

Montecinos y su desilusión con Meneghini

Dentro de lo que fue su salida, el ‘Joaco’ expresó su brutal desilusión por lo que fue el manejo del entrenador Francisco ‘Paqui’ Meneghini sobre esta situación, en la que apuntó con todo a lo que fue su falta de códigos a ciertas acciones en el camarín.

“Mira, la verdad que a mí me duele mucho la situación con el profe, jamás pensé que iba a pasar lo que pasó, porque creo que hay cosas que se guardan en el camarín, yo no puedo estar exponiendo todo lo que pasa en el camarín, porque hay códigos y yo siempre me caractericé por ser una persona con códigos y transparentes”.

“Yo fui súper honesto con el profe y el club, al final la más fácil mía era hacerme el enfermo, que me dolía todo y no podía jugar, pero yo no soy así, prefiero no mentir y decir la verdad, eso es lo que más me dolió por ser transparente, terminé de la peor manera posible, porque termine expuesto ante todo el fútbol, donde me imágen se manchó, pero me quedo tranquilo porque fui honesto y dije la verdad”, agregó.

Meneghini es el gran apuntado por Montecinos | Foto: Photosport

Ante esta situación, el delantero nacional busca de dar vuelta la página de lo que fue este duro momento, en la que reconoce de haber quedado muy dolido con el entrenador de O’Higgins de Rancagua, tras lo que fue el interés que recibió por parte de Colo Colo.

“Yo hablé con Paqui, directamente con el profe. Yo tuve una situación crítica porque fue todo en el día del partido, entonces tenía que resolver en base una conversación con el dueño de mi pase, que era Xolos, que ellos me mandaron la información y no se la mandaron a O’Higgins, entonces yo tuve que ir a exponer esta información”

“El profe resolvió con su medida que fue sacarme de la citación, tampoco fue que yo dije ‘yo no juego este partido, no fue así la situación’, entonces eso a mí es lo que más me duele, nunca más lo hablé con el profe, porque yo estaba muy dolido por la exposición que tuve. Yo terminé trasquilado en una situación que fui muy honesto”, confesó.

El último mazazo que le dio Meneghini

Finalmente, Montecinos confesó que tuvo una conversación aclaratoria con el entrenador de O’Higgins de Rancagua, buscando dejar todo claro desde un principio, pero luego, el DT le jugó una mala pasada con su decisión, en la que lo dejó expuesto en el club, situación que terminó empujando la salida del jugador.

“Hablamos después y creo que quedaron las cosas claras, ya después él (Paqui), tuvo conferencia de prensa un jueves, entonces el jueves él expuso lo que había pasado, pero nosotros ya habíamos conversado. Como no voy a estar desilusionado, si ya era una situación que el lunes se debió haber cerrado”

“Además, él expuso delante de todos que yo iba a volver a remarla, pero delante del grupo fue que te vamos a dar una oportunidad si te la ganas, entonces al final ya viene este tira y afloja, yo me empecé a desilusionar de muchas cosas”, cerró.