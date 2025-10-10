Un año para el olvido en lo profesional está viviendo Joaquín Montecinos, luego que en las últimas hora O’Higgins de Rancagua confirmara que tras un acuerdo mutuo decidió ponerle fin al contrato con el jugador que había llegado con el cartel de estrella desde México al conjunto celeste.

La teleserie del adiós comenzó hace unos meses cuando el propio jugador pidió no ser considerado para el duelo ante Colo Colo, ya que estaba en negociaciones para fichar precisamente en el Cacique.

Joaquín Montecinos estuvo un poco más de un año en O’Higgins (Photosport).

Finalmente la operación llegó a nada, Montecinos se quedó en el Capo de Provincia, sin embargo el técnico Francisco Meneghini decidió cortarlo, y la misma hinchada pidió su salida tras el desliz con los albos.

Tras varias semanas de incertidumbre, y en medio del receso del fútbol chileno, el propio elenco de Rancagua dio a conocer la rescisión de contrato del extremo derecho.

“Informamos que de mutuo acuerdo entre las partes involucradas, se ha decidido rescindir contrato de manera anticipada con el jugador de nuestro plantel profesional, Joaquín Montecinos”, dio a conocer O’Higgins en sus redes sociales.

Además, el medio partidario ‘Loco x El Capo’ informó que el jugador se despidió entre lágrimas de sus compañeros el pasado miércoles, visiblemente afectado por la decisión.

Luego de su arribo a mitad de temporada en 2024, Montecinos disputó un total de 22 partidos donde se matriculó con dos goles y una asistencia en el conjunto celeste.