La salida de Joaquín Montecinos de O’Higgins sorprendió a todos los hinchas del Capo de Provincia y generó una fuerte repercusión en los medios deportivos nacionales.

El extremo de 29 años decidió dar un paso al costado anticipadamente por su complejo semestre en el cuadro de Rancagua, dejando un vacío en el plantel y provocando diversas reacciones entre la afición celeste.

“Una sensación extraña, pero me voy con la frente en alto y con la transparencia que siempre me ha caracterizado (…) La vida siempre termina acomodando las piezas, sobre todo después de una tormenta“, señaló el ex Xolos de Tijuana.

Además de la repercusión futbolística, la noticia tuvo un impacto mediático y personal, especialmente entre quienes lo acompañan y apoyan. Montecinos recibió mensajes de afecto y apoyo de excompañeros y figuras cercanas.

Sabrina Sosa defiende a Joaquín Montecinos en Instagram

En este contexto, Sabrina Sosa, la pareja del futbolista, utilizó la publicación de despedida del exseleccionado chileno en su cuenta de Instagram para enviar una reflexión que no pasó desapercibida.

“Cada pieza se va acomodando, así se está dando, y luego de la tormenta sale el sol siempre“, escribió Sosa.

“Se viene una nueva etapa, con más fuerza después de todo lo que te tocó atravesar y aprender estos meses”, remató la conductora del programa Estilo Chic del Canal Vive.

Los números de Joaquín Montecinos en O’Higgins

Luego de su arribo a mitad de temporada en 2024, Montecinos disputó un total de 22 partidos donde se matriculó con dos goles y una asistencia en el conjunto celeste.