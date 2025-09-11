Luego de bastante incertidumbre por la Supercopa, finalmente, la delegación presidencial regional dio el ok para que el partido entre Colo Colo y Universidad de Chile se juegue en el Estadio Santa Laura.

Los reclamos del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, sumado a los inconvenientes que había en el recinto donde ejerce su localía Unión Española, tenían en vilo a los hinchas y a los equipos de cara a este encuentro. Por si fuera poco, el deseo de los azules también era no jugar el compromiso dado lo ajustado que está su calendario.

Pero todo eso ya es historia y, de no ocurrir algún imprevisto de última hora, la Supercopa entre albos y universitarios irá sí o sí este domingo en Santa Laura ante cerca de 10.000 espectadores.

Johnny Herrera ya se enfoca en la Supercopa

Pese a que gran parte del pueblo universitario hubiera preferido posponer el partido, Johnny Herrera, con la suerte ya echada desde la ANFP, mostró su sed de revancha ante el “Cacique”.

Y es que el exmeta de los azules no olvida el codazo por el que Javier Correa pudo ser expulsado, jugada que para la mayoría de los hinchas de la U condicionó el resultado del Superclásico jugado hace dos semanas.

“Que haya fútbol, más allá de la rivalidad que hay en ambos equipos. Y mirándolo del lado de la U, Universidad de Chile tiene una revancha a la vuelta de la esquina“, declaró el “Samurai” en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile va sí o sí este domingo (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

“La U viene de pasarlo mal en el Superclásico, viene de ser pasada a llevar y estafada. El domingo tiene la revancha a la vuelta de la esquina y qué mejor que contra Colo Colo“, sentenció el exportero.

¿Cuándo se juega la Supercopa entre Colo Colo y U. de Chile?

El partido por la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 14 de septiembre a contar de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.