El fútbol argentino tiene algunos futbolistas chilenos en sus filas. Paulo Díaz en River Plate, Luciano Cabral, Felipe Loyola y Pablo Galdames en Independiente, Carlos Palacios en Boca Juniors, son algunos de los nacionales que juegan en el balompié trasandino.

En Vélez Sarsfield están Claudio Baeza y Diego Valdés. Serrucho jugó e incluso renovó su contrato hasta 2027. Sin embargo, el ex América llegó en junio y no pudo debutar hasta ahora, producto de lesiones musculares.

Afortunadamente el volante superó las lesiones y está entre los citados por Guillermo Barros Schelotto para el partido ante Huracán de este sábado a las 19:00 en el estadio Tomás Alfonso Ducó en Parque Patricios.

“Diego Valdés está muy bien físicamente y es muy probable que sume minutos ante Huracán”, informó el medio trasandino Vélez a Fondo.

Diego Valdés podría debutar en el fútbol argentino. (Foto: Vélez)

¿Diego Valdés alcanzará a entrar al radar de la Selección Chilena?

El formado en Audax Italiano estuvo considerado en la Roja en los partidos ante Paraguay en Asunción y Ecuador en la fecha FIFA de marzo por las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.

En caso de sumar minutos y tener un buen desempeño en Argentina, el futbolista podría meterse en el radar de la Selección, aquello con miras a la fecha FIFA de octubre en la cual Chile planea un amistoso ante Perú en Santiago y la de noviembre donde viajará a Europa para medirse ante Rusia.