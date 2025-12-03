Universidad de Chile vivió un partido importantísimo en su lucha por clasificar como Chile 2 en la Liga de Primera 2025, igualando 1-1 frente al campeón Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura-SEK.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la jornada no ocurrió dentro de la cancha ni fue captado por las cámaras oficiales de TNT Sports. ¿Qué pasó?

La escena vino desde la tribuna y tuvo como protagonista a una figura muy especial para el mundo azul: Bruno Herrera, hijo de Johnny Herrera, histórico arquero y referente absoluto del Romántico Viajero.

Johnny Herrera junto a su hijo Bruno viendo un partido de Universidad de Chile | FOTO: ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La celebración que se tomó las redes

Tras el gol de Charles Aránguiz —el tanto que selló el 1-1 parcial ante Coquimbo Unido— un video registrado por el medio partidario La Magia Azul desde la caseta del recinto muestra al hijo del Samurai Azul saltando, gritando y celebrando con una emoción desbordada.

Incluso, el pequeño Herrera tuvo un momento especial con el relator Cristián Cavieres, más conocido como Cavigol: ambos chocaron palmas y luego puños en un gesto que rápidamente encantó a los hinchas.

La reacción del niño no tardó en viralizarse. Los fanáticos de la U compartieron masivamente el registro, destacando la pasión heredada de su padre y el fuerte vínculo que la familia Herrera mantiene con los colores azules.

El video de Brunito Herrera celebrando el gol de Charles Aránguiz: