Una verdadera teleserie se vivió para realizar la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile. El partido se debía jugar en enero, pero fue suspendido en La Serena. Finalmente, la ANFP lo programó para este domingo a las 15:00 en Santa Laura.

Sin embargo, la tarea no fue fácil, el ente rector del fútbol chileno tuvo que presentar un plan a las autoridades, principalmente a la delegación presidencial. También el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias se mostró detractor a la realización del partido, lo propio algunos vecinos del sector donde está ubicado el recinto.

Finalmente, la delegación presidencial regional metropolitana tomó una decisión final y aprobó el partido. Este jueves se conoció que el órgano de Gobierno le dio el visto bueno al partido.

El sitio DaleAlbo entregó detalles respecto al aforo, el cual será de 9.250 personas controladas. También existirá presencia de 400 guardias de seguridad y 40 cámaras.

La delegación presidencial metropolitana da luz verde a la Supercopa. (Foto: Photosport)

Las puertas del estadio se abrirán tres horas antes del comienzo. Es decir, a las 12:00. Los asistentes sólo pueden ser personas desde los 55 años y jugadoras(es), cuerpos técnicos y profesionales inscritos en el registro de jugadores de ANFP.

El gallito entre Universidad de Chile y Colo Colo

Desde Universidad de Chile dejaron claro que no querían jugar la Supercopa el 14 de septiembre, básicamente porque cuatro días después juegan ante Alianza Lima por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana. Sin embargo, en Colo Colo se mostraron en desacuerdo con la U.