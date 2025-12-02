La salida de Gustavo Álvarez dejó a Universidad de Chile con la necesidad imperiosa de definir un nuevo director técnico para encarar con todo la temporada 2026.

La dirigencia de Azul Azul se encuentra bajo presión para encontrar un entrenador capaz de devolverle la alegría al pueblo azul y consolidar un proyecto claro que permita mantener la competitividad tanto a nivel local como internacional.

El plantel azul atraviesa un momento crucial, y la elección del nuevo DT será clave de cara a la próxima temporada para mantener la motivación de los jugadores y la expectativa de la hinchada.

Gustavo Álvarez se despide de los hinchas azules en el Santa Laura | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Johnny Herrera quiere ver sí o sí a Paqui Meneghini en la U

Si hay una voz autorizada en la U, esa es Johnny Herrera, multicampeón con los azules, quien en el entretiempo del partido ante Coquimbo Unido conversó con la transmisión de La Magia Azul.

Fue ahí que el Samurai Azul fue consultado sobre el posible reemplazante de Álvarez y no dudó: “Para mí el técnico de la U está a la vuelta de la esquina: hay que ir a buscar a Paqui Meneghini a Rancagua no más“.

En la misma línea, Herrera agregó que “trabajó en la U con Jorge Sampaoli, trabajó en la Selección Chilena, y es una persona que sabe. Tienen un técnico al lado que conoce a la U, conoce cómo trabaja la U”.

Por último, el ahora panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports advirtió que “sería otro error si no van por Meneghini”, dejando en claro su respaldo al candidato más fuerte para tomar la banca del Chuncho.

