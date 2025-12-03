Universidad de Chile deberá dar vuelta la página tras el empate 1-1 ante Coquimbo Unido y enfocarse en la última fecha de la Liga de Primera 2025, donde enfrentará a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones.

Con este resultado, los azules quedaron a tres puntos de Universidad Católica, que se mantiene con ventaja en la pelea por el Chile 2 y deberá enfrentar a Unión La Calera en la jornada final.

¿Cómo se quedaría la U con el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores? El Romántico Viajero necesita superar a los Dragones Celestes en la última fecha y que, paralelamente, los Cruzados pierdan contra los Cementeros en el Claro Arena y que O’Higgins pierda o empate con Everton en el Sausalito

En más de alguna oportunidad, Gustavo Álvarez dio a conocer su descontento por la no llegada de refuerzos | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Johnny Herrera y la falta de refuerzos en la U

En este escenario, Johnny Herrera, multicampeón y voz autorizada del Romántico Viajero, aprovechó el entretiempo del partido ante Coquimbo Unido para dar su opinión en la transmisión de La Magia Azul.

El ídolo azul no se guardó nada y dejó en evidencia la necesidad de que Manuel Mayo, gerente deportivo de la U, tenga una postura más firme y comprometida con los objetivos deportivos del club, sobre todo considerando la tensión que genera la lucha por un cupo internacional.

“Se notó que faltó ese empujoncito de parte del gerente deportivo, quien de pronto tiene que ponerse los pantalones y ponerse firme para lo que quiere el club y dejar de lucrar tanto”, afirmó Herrera.

El Samurai Azul añadió que “uno entiende como trabajan las Sociedades Anónimas que siempre buscan excedentes, pero puso en riesgo clasificar directo a una Copa Libertadores por no traer un par de refuerzos que pedía el técnico que veía que estaba faltando”.

En síntesis…

