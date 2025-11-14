Hace unas semanas trascendió el rumor de que los ex jugadores de fútbol, Jorge ‘Potencia’ Vargas y David Pizarro estarían interesados en comprar Santiago Wanderers y tomar las riendas del cuadro de la Región de Valparaíso.

Fue el propio Vargas quien descartó de plano dicha opción y ahora quedó aún más en evidencia tras la entrevista que dio a El Gerente de The Clinic: “Yo pienso, no sé si él lo ve igual, que se equivocó con lo último que hizo de irse a la U. No tenía necesidad”, dijo sobre el fin de la carrera de David Pizarro.

En esa línea, Vargas no deja ningún espacio a la duda y le cae con todo al ex seleccionado chileno: “Uno puede ser hincha de otro club, pero en ciertos momentos hay que decir las cosas de otra manera y en otro contexto”.

David Pizarro no se retiró en Wanderers como prometió. | Foto: Photosport

“Quizás lo hubiese dicho cinco años después o mucho antes, pero prometer que se iba a retirar en Wanderers y luego hacerlo en la U fue un golpe para todos”, complementó sobre lo que él hubiese hecho en esa situación.

En el cierre, y si bien no lo menciona, Vargas deja en claro que la opción de formar una sociedad con Pizarro está lejos de materializarse: “Por el currículum que tenía, debió haber tomado mejores decisiones y declarar de otra forma”, remató.

Cabe recordar que David Pizarro le juró amor eterno a Santiago Wanderers y aseguró que se retiraría ahí, pero tras un breve paso por el conjunto de Valparaíso armó las maletas y partió a Universidad de Chile.

En síntesis

El exfutbolista Jorge Vargas descartó el rumor de compra de Santiago Wanderers con David Pizarro.

Jorge Vargas criticó a David Pizarro por prometer retirarse en Wanderers y hacerlo en la U.