Unión Española sufrió una fea caída en la Fecha 2 del Campeonato Nacional 2025, donde cayó de manera inapelable ante Palestino en condición de local con un Joe Abrigo que estuvo intratable y marcó un triplete.

La caída del cuadro hispano representa la cuarta del año, en donde solo saben de derrotas tanto en Copa Chile como en el Campeonato Nacional. Por razones obvias, los hispanos marchan últimos en ambas competiciones.

Una vez finalizado el compromiso, José Luis Sierra atendió la conferencia de prensa y se enfrascó con un periodista que le hizo una pregunta que no le gustó nada al técnico hispano: “¿Ha replanteado su situación?”, dijo el comunicador en alusión a una posible renuncia.

Palestino hundió a Unión Española. | Foto: Photosport

“Esa pregunta no la voy a responder, porque no corresponde que me la haga. Usted pregúnteme por el partido, no viene nunca, nunca está en conferencia y me hace esa pregunta… no corresponde”, contestó con evidente enfado el otrora jugador.

Frente a la insistencia del periodista para que responda la pregunta que le hizo inicialmente, Sierra siguió en la suya: “Si quiere preguntarme del partido, le respondo. De lo otro no le voy a responder”, aclaró.

Lo cierto es que Unión Española no vive un buen momento y está último en las dos competiciones. La semana que viene será cargada para los hispanos, quienes se pondrán al día con Deportes Concepción en Copa Chile y el fin de semana enfrentarán a Deportes La Serena.

El 2025 de Unión Española

1-2 ante Palestino y 1-3 ante Audax Italiano por Copa Chile, 0-4 frente Unión La Calera y la más reciente 0-3 ante Palestino son los 4 partidos oficiales que Unión Española ha disputado esta temporada.