Coquimbo Unido tiene una gran chance de darle un mazazo a Colo Colo esta tarde en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, toda vez que ambos equipos se verán las caras por la Fecha 24 de la Liga de Primera 2025.

El cuadro coquimbano llega como flamante líder y espera conseguir los tres puntos para acercarse aún más a su primer e inédito título, mientras que los albos luchan para poder entrar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Zavala será titular en Colo Colo. | Foto: Photosport

Esteban González, entrenador de Coquimbo Unido, no variará mucho su esquema para enfrentar al último campeón del fútbol chileno y saldrá a la cancha con lo mejor que tiene para asegurar de manera temprana el partido.

La gran carta que tiene González será Cristián Zavala, quien el primer semestre estuvo en el Cacique y no fue considerado por Jorge Almirón. Ahora, en el puerto pirata, está teniendo su gran revancha en el fútbol.

Así las cosas, Coquimbo Unido pretende dar un paso importante esta tarde en la ciudad puerto, pero al frente tendrá a un Colo Colo de la mano de Fernando Ortiz que no quiere ver celebraciones en sus caras y buscarán dar el batacazo de la jornada.

¡LA FORMACIÓN DE COQUIMBO!

Diego Sánchez en el arco; Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández y Juan Cornejo en defensa; Sebastián Galani, Matías Zepeda en el mediocampo; Cristián Zavala, Matías Palavecino, Sebastián Cabrera y Cecilio Waterman en el frente de ataque.