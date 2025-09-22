Arturo Vidal e Iván Zamorano, grandes referentes históricos de la Selección Chilena y Colo Colo, compartieron un gran encuentro en sus redes sociales.

En su faceta de empresario, el “King” ha incursionado desde hace años en la hípica y también estuvo en el rubro constructor. Hoy, el volante albo también posee una tienda de hamburguesas y una marca de ropa.

Fue por ese motivo que el histórico exgoleador de La Roja compartió con el mediocampista del “Cacique”, donde elogió la ropa de su marca “Avstreetwear”.

“¿Esta es tu marca? te he visto con varios buzos ricos. Están bonitas”, le dijo “Bam Bam” en el spot publicitario.

Arturo Vidal y su casi casi en el Real Madrid

A la fecha, Iván Zamorano es el único chileno que ha logrado defender los colores del exitoso Real Madrid. No solo fue parte del club, salió campeón e incluso se dio el lujo de ser “Pichichi” y mantuvo un gran récord que recién fue batido por Kylian Mbappé casi 30 años después.

Arturo Vidal, quien brillaba en la Juventus entre 2011 y 2014, estuvo cerca de ser el segundo chileno en convertirse en jugador “Merengue”. De hecho, ambas figuras hablaron de ello en el programa El Reinado de Vidal. “En un viaje a Madrid me junto con Butragueño en el Santiago Bernabeu y habían rumores de que llegaba Arturo al Madrid. Me dijo ‘va a venir Florentino (Pérez) y me dice que lo esperes que te quiere saludar'”, señaló Zamorano.

Iván Zamorano contó anécdota con Arturo Vidal y Florentino Pérez. (Foto: Captura)

“Lo espero, bajamos a la cancha y en la cancha viene Florentino, me saluda y entonces yo le digo ‘tengo que preguntarle’, y le digo ‘don Florentino, ¿y? tiene que traer otro chileno, Arturo Vidal, está sonando'”, reveló.

Sin embargo, Florentino sorprendió con su respuesta a “Bam Bam”: Me dice ‘mmm, es que cuesta 40 millones, cuando cueste 100 lo traigo'”. Zamorano se sorprendió. “Pero cómo es eso, tiene que traerlo ahora”, replicó. “Es extraordinario, pero cuando cueste 100”, sentenció el mandamás merengue.