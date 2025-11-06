Everton de Viña del Mar vive hoy en día un complejo momento dentro del fútbol chileno, en el que los ‘Ruleteros’ en esta recta final del torneo se complicaron en la tabla de posiciones y peligran con con su permanencia en la división de honor en estas últimas fechas.

El conjunto que comanda Javier Torrente mastica la derrota ante la Universidad de Chile por 2-0 en su duelo pendiente dentro del torneo, en la que pone el foco en lo que son sus últimos cuatro compromisos para mantenerse en primera.

Las malas siguen llegando para el conjunto viñamarino y hace unos instantes la ANFP dio a conocer su castigo a Everton de Viña del Mar tras los incidentes que se vivieron en el Estadio Sausalito en el duelo ante Universidad Católica el pasdo 19 de octubre.

La sanción que recibe Everton de Viña del Mar

En esta jornada la ANFP dio a conocer su informe detallado a lo que fue esta situación, en la que le propinó un castigo a Everton de Viña del Mar en jugar sus próximos tres partidos como local sin público tras estos incidentes.

Los incidentes que se vivieron en Sausalito | Foto: Photosport

Además, el Tribunal de Disciplina identificó a los 1.173 fanáticos del conjunto ‘Ruleteros’ que dijeron presente en la Galería Cerro del Estadio Sausalito, en la que cada uno de ellos tendrá la prohibición en los próximos dos duelos de visitantes de Everton en poder ingresar a los estadios.

Esta última sanción no comenzará a partir de este fin de semana, en la que Everton de Viña del Mar tiene un duelo crucial ante Cobresal en El Cobre de El Salvador, en la que todos sus hinchas podrán decir presente en dicho recinto.

¿La razón? debido a la proximidad de este encuentro, desde la ANFP excluyeron el partido ante Cobresal de esta suspensión, por lo que estos duelos sin hinchas visitantes para Everton se efectuarán ante Audax Italiano y O’Higgins de Rancagua.