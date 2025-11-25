La final entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Campeonato Nacional Femenino puede tener un importante movimiento. ¿Qué pasó? Esta vez, la ANFP sí se apiadaría por el posible cansancio de las figuras de ambos equipos.

Si bien la definición está pactada para el viernes 5 de diciembre en el Estadio Bicentenario de La Florida, el compromiso puede ser postergado. Todo indica que sería disputado 24 horas después.

Al menos, así lo reportó DaleAlbo. Según detalló el medio mencionado, las autoridades analizan cambiar el encuentro para el sábado 6 de diciembre en el mismo recinto deportivo.

¿La razón? La participación de jugadoras de ambos equipos en sus respectivas selecciones. Principalmente, la presencia de figuras en La Roja Femenina, que enfrentará a Perú (28/11) y Paraguay (02/12).

Ante tal escenario, la eventual confirmación del cambio puede generar polémica. El porqué: el cuadro azul no sufrió la misma suerte –a nivel masculino– al solicitar reprogramaciones por su participación internacional en 2025.

Colo Colo y Universidad de Chile mantienen en misterio la fecha de la final. (Foto: Club U. de Chile)

Las seleccionadas de Colo Colo y Universidad de Chile

Las seleccionadas albas son: Ryann Torrero, Anaís Cifuentes, Rosario Balmaceda, Yastin Jiménez, Yanara Aedo, Javiera Grez, María José Urrutia, Mary Valencia y Yenny Acuña por Chile. En tanto, Dahiana Bogarín fue citada por Paraguay.

Por su parte, las seleccionadas azules tan solo son dos: Karen Fuentes y Mariana Morales. Una amplia diferencia que deberá ser considerada por las autoridades antes de tomar una determinación.

