Colo Colo y Universidad de Chile se alistan para una nueva versión del Superclásico. ¿Quién se quedará con el duelo? La Inteligencia Artificial predijo el resultado exacto.

Luego del 2-1 a favor de los azules en el primer semestre, los albos deberán conseguir una victoria en el Estadio Monumental para enmendar el camino. Sin embargo, no la tendrán fácil.

La confianza en el conjunto laico es amplia, más considerando que la racha negativa en Macul ya pasó al olvido. Por ello, será un compromiso que sacará chispas en Pedrero.

Así lo reconoció la propia IA en su análisis, aunque no tuvo mayores problemas para determinar quién será el ganador: tanto Grok como Chat GTP coincidieron en su resultado.

Ambas herramientas se la jugaron por un triunfo de Universidad de Chile en la casa del clásico rival y con el mismo marcador: 2-1 para los dirigidos por Gustavo Álvarez.

“Con el momento actual de ambos equipos y el historial reciente, es probable que Universidad de Chile tenga una ligera ventaja. Mi predicción es una victoria ajustada para la U, con un marcador de 2-1“, señaló Grok.

“Mi predicción: Universidad de Chile 2‑1 Colo Colo. Un resultado equilibrado, con gol de apertura de la U y un partido cerrado, pero favorable al visitante”, agregó Chat GTP.

La Inteligencia Artificial determinó que Universidad de Chile vencerá a Colo Colo en el Estadio Monumental.

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile

Dicho enfrentamiento entre albos y azules, válido por la Liga de Primera 2025, está pactado para este domingo 31 de agosto. Se jugará desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental.