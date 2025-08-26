“¿Por qué miran para abajo?” fue la frase de Marcelo Díaz tras ser consultado por el Superclásico del domingo ante Colo Colo. Aquello fue muy mal visto en Macul, generando la inmediata reacción de Javier Correa.

Eso sí, horas después fue el propio volante azul quien dialogó con Radio Cooperativa aclaró el hecho: “No me estoy burlando de nadie, no quiero mandarle un mensaje a nadie, no le quiero responder a nadie, así que me parece incoherente del periodista que estaba en Colo Colo en hacer cizaña que ni siquiera ocurrió y eso hace que Javier Correa responda sin saber que había ocurrido acá”.

Ya era demasiado tarde. El atacante albo había sido consultado en Pedrero por esa presunta “chicana” del capitán del cuadro universitario. Lógicamente descontextualizado, respondió: “Después hablamos de paz, después hablamos de tenemos que ser un ejemplo y dicen ser diferentes… pero bueno, la verdad es que muestra la hilacha con la pregunta que le hicieron”, dijo el delantero albo.

Hasta el propio goleador del popular se mostró sorprendido, lo que da más cuenta de lo confuso de la situación: “La verdad me sorprende porque nosotros empatizamos cuando ellos no lo hicieron con nosotros con Fortaleza. Se burlaron diciendo que son diferentes… yo soy muy directo en las cosas que digo y no tengo problemas en decírselo en la cara”.

Cristián Caamaño puso la pelota al piso tras los dimes y diretes entre Díaz y Correa

Aún sin conocer la aclaración de “Carepato”, el periodista Cristián Caamaño no quiso polemizar más y trató de tomarse este hecho con humor, aunque también con una reflexión: “Si Vidal dice lo mismo el año pasado, estaríamos diciendo lo mismo. Fue una broma, vendrá la respuesta y se acabó“.

“Cada uno sabe este juego y está bien. Reclamamos que son fomes los clásicos, hay un día en que empezamos con estas declaraciones y salimos con que fue fuera de lugar…”, agregó.

Javier Correa respondió a los dichos de Marcelo Díaz, aunque este último luego aclaró toda la situación (Foto: Photosport)

A su vez, retó a los jugadores a demostrar todo en el campo de juego este domingo: “Tampoco es que se gana a la gente haciendo tonteras. Lo importante es que se gane a la gente haciendo goles. Que toda este verborrea se refleje en la cancha, eso es lo que hacía siempre Arturo (Vidal), cuando hablaba, respondía en la cancha”.

“Vamos a ver si uno de estos dos responde en la cancha el domingo y queda como el héroe”, cerró.