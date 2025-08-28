El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, que se disputará en un Estadio Monumental repleto de hinchas albos, ya comienza a vivirse más allá de la cancha.

A días del esperado enfrentamiento por la Liga de Primera 2025, ambos equipos intensifican su preparación, mientras el ambiente también se enciende entre ambas fanaticadas en redes sociales y en la previa del duelo más importante del fútbol chileno.

Sin embargo, no todo es tensión y rivalidad. También hay espacio para la camaradería entre jugadores que se conocen desde hace años, como es el caso de Vicente Pizarro y Lucas Assadi, dos jóvenes talentos que compartieron procesos en selecciones menores y que, pese a vestir camisetas históricamente opuestas, mantienen una relación marcada por la amistad y el respeto.

Vicente Pizarro le saca una sonrisa a Lucas Assadi en plena conferencia de prensa

En esta ocasión, fue el mediocampista albo quien sacó carcajadas en plena conferencia de prensa al dejar un irónico comentario sobre el volante azul.

“Con Lucas compartimos muchos momentos juntos, lo conozco hace tiempo, sé el jugador que es y no me sorprende su momento. Me pone contento, espero que siga así, no el domingo, pero que siga así”, lanzó entre risas el hijo de Jaime Pizarro, actual ministro del Deporte.

Vicente Pizarro y Lucas Assadi fueron los encargados de hablar con la prensa en la previa al Superclásico | FOTO: Javier Salvo/Photosport

La broma generó reacciones inmediatas entre los periodistas presentes y también de Yamal Rajab, Gerente de Ligas Profesionales, quienes se tomaron con humor la ocurrencia del volante albo.

Superclásico: fecha, día y hora

El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile arrancará este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental, compromiso válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.