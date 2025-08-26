Colo Colo y Universidad de Chile jugarán este domingo a las 15:00 en el estadio Monumental por el Campeonato Nacional. Albos y Azules se volverían a ver las cara el domingo 14 de septiembre por la Supercopa, en el partido más esperado del año, pues está postergado desde enero.

La intención de la ANFP es jugar en el estadio Santa Laura el domingo 14/9 a las 15:00. Sin embargo, el encuentro está en riesgo, ya que el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, se opone tajantemente a la realización del evento, el cual sólo tendría hinchas mayores de 55 años y niños.

“La ANFP y la Delegación Presidencial insiste con hacer el partido de Colo Colo y Universidad de Chile haciendo un experimento de los clubes más importantes de este país, en un partido de alta complejidad(…) Somos conejillos de indias en algo que nunca se ha hecho antes”, declaró el edil.

La autoridad comunal entregó sus argumentos: “No se sabe el resultado de lo que va a ocurrir en el entorno del estadio, en una comuna que no está preparada para este evento en ese estadio en particular, por las ferias libres que están alrededor, por cómo está distribuyendo el espacio de las personas que van a llegar en una sola salida de metro”.

Además, mencionó que se mantendrá firme en su postura: “Hemos dicho hasta el cansancio que este partido no se puede jugar en la comuna de Independencia y no me moveré de esta posición”.

Arreglos pendientes en Santa Laura

Por ahora el recinto tiene unos arreglos pendientes, los cuales de no hacerse influirán en el aforo. “La teoría de que si no se hacen los arreglos el aforo se reduce a cinco mil asistentes es absurda: si un recinto no es seguro para diez mil personas, tampoco lo es para cinco mil. Esa lógica no resiste análisis”, explicó el edil

También reiteró su postura: “Independencia no puede ser el laboratorio de la ANFP ni del Gobierno. No pondremos en riesgo a nuestros vecinos para sostener un experimento que ya sabemos cómo termina: con violencia y temor en las calles”.

De esta manera, el partido queda en total suspenso para su realización el domingo 14 de septiembre a las 15:00 en el estadio Santa Laura, situación que complica a la ANFP, Albos y Azules.