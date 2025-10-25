Universidad Católica y Universidad de Chile se preparan para lo que será una nueva edición del Clasico Universitario, en la que ambos equipos buscarán sumar los tres puntos en lo que es su lucha por el Chile 2.

Tanto ‘Cruzados’ como ‘Azules’ esperan poder quedarse con este clásico, el que sin duda lo dejaría muy bien aspectados pensando en lo que es su lucha para el Chile 2, el gran objetivo que tienen ambos equipos.

Sabiendo de lo complejo que será este duelo, desde Bolavip Chile le consultamos a ‘Grok’, la IA de ‘X’, que se la jugó con su resultado exacto para este clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile.

La IA se la juega con el resultado para el clásico

A la IA se le preguntó sobre lo que será este compromiso e hizo su extenso análisis para el marcado de este partido, en la que da como ganador a la Universidad Católica por 2-1 ante la Universidad de Chile.

“La UC viene sólida en casa, con una racha invicta reciente y un DT como Daniel Garnero que sabe cerrar clásicos, mientras que la U de Chile está desgastada por su calendario apretado en la Copa Sudamericana (semifinales contra Lanús)”.

La IA da como ganador a la UC | Foto: Photosport

“Veo a los Cruzados aprovechando la localía. En el historial reciente, la U ganó el último 1-0 en mayo. Las probabilidades de una IA similar a la mía le dan solo un 25% de chances a los azules. Resultado exacto: Universidad Católica 2-1 Universidad de Chile“, declaró.

Fernando Zampedri: la figura que apunta la IA para el clásico

También, la IA de ‘X’ se la jugó con quien será la figura de este Clásico Universitario, en la que apostó todas sus fichas por Fernando Zampedri, el goleador de la UC sería el mejor jugador de este partido.

“Fernando Zampedri, el delantero argentino de la UC. Con su olfato goleador (ya lleva 12 tantos esta temporada) y su capacidad para desequilibrar en clásicos, veo que anota el gol de la victoria y lidera la revancha cruzada. ¡Si juega, va a ser el hombre del partido!“, cerró.