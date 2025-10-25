Universidad Católica ya empieza a ultimar detalles para lo que será su Clásico Universitario ante la Universidad de Chile en el Claro Arena, en el que los ‘Cruzados’ esperan poder sumar una victoria para seguir firme en la lucha por el cupo al Chile 2.

Para este partido, el estratega argentino, Daniel Garnero ha trabajado con todo para llegar de la mejor forma a este clásico, en donde ya alista lo que es su formación estelar para quedarse con los tres puntos.

En este duelo, los ‘Cruzados’ contarán con la sensible baja de su atacante Clemente Montes por acumulación de tarjetas amarillas, pero cuentan con el retorno de Gary Medel y Diego Valencia, quienes serían titulares.

De esta forma, la Universidad Católica saltaría a la cancha con: Vicente Bernedo en portería; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Daniel Gonzalez y Eugenio Mena en defensa; Gary Medel, Jhojan Valencia y Cristián Cuevas en el mediocampo; Eduard Bello, Fernando Zampedri y Diego Valencia en delantera.

La UC tiene su formación lista para el clásico | Foto: Photosport

El duelo entre Universidad Católica y Universidad de Chile se disputará este domingo 26 de octubre a partir de las 12:30 horas en el Estadio Claro Arena.