Deportes Limache hace historia en Copa Chile. El cuadro “Tomatero” aplastó a La Serena en La Portada por un contundente 6 a 1 y se instaló en la fase final del torneo.

Facundo Pons a los 3′ y “Popín” Castro a los 9′ pusieron tempranamente en ventaja al elenco visitante. El descuento “Papayero” fue obra de Juan Fuentes a los 23′.

Pero “Popín” y Pons volvieron a aparecer en La Portada para anotar el tercero y el cuarto a los 54′ y a los 56‘ respectivamente, decretando lo que ya era una goleada del “Cervecero”. Por si fuera poco, Luis Guerra puso el quinto en el 70′.

Cuando todo parecía terminar en un contundente 5 a 1, apareció también Felipe Fritz desde los dice pasos para poner el sexto de Limache en el 80′.

Con esta goleada, Deportes Limache se instala en la final de Copa Chile. Sorpresa total del cuadro limachino que, en su primera temporada en primera ha logrado hacer historia en el fútbol de honor. Su rival en la final será el cuadro de Huachipato, quienes dejaron atrás en una infartante semifinal al Audax Italiano.

¿Cuándo y dónde se jugará la final de Copa Chile?

La final de la Copa Chile entre Deportes Limache y Huachipato aun no tiene una fecha 100% definida. Sin embargo, esta se jugaría dentro de la primera quincena del mes de noviembre.

Deportes Limache no tuvo piedad con los “Papayeros” y se impuso con claridad. Ahora, se verán las caras con Huachipato en la final (Foto: Photosport)

El estadio que albergará este importante encuentro del fútbol chileno tampoco está definido. Se especula que podría ser en el Estadio Nacional o el Ester Roa Rebolledo, aunque el Fiscal de Talca también podría ser opción debido a las distancias que tendrían que recorrer ambos elencos.