Unión Española perdió un partido increíble el viernes pasado ante Deportes Limache y quedó al borde del descenso para la Primera B en la próxima temporada, donde solo un milagro salvaría a los hispanos.

Uno que estuvo atento a lo sucedido en Quillota fue Manuel Neira, ex goleador de Unión quien conversó con AS: “Es difícil, vi el partido con Limache y me dolió. Quiero mucho a esa institución, tuve seis años maravillosos donde pude ganar títulos y pelear el descenso también”, dijo.

El cuadro hispano cayó ante Limache. | Foto: Photosport

“Quiero decirle a los jugadores y a la gente que no hay que rendirse. Deseo enviarles mis buenas vibras, Unión es un equipo de primera y ojalá puedan quedarse por muchos años más”, complementó el ex jugador.

Neira compara la situación actual con la que le tocó vivir a él hace un par de años en una dramática definición con Deportes Puerto Montt: “Son momentos distintos y difíciles, es un poco complicado hablar de los planteles, porque son muy diferentes. Pero en situaciones así da lo mismo la táctica, se tiene que jugar con el corazón por una institución que tiene muchos años de gloria y que no puede irse a Primera B”, remató.

Lo cierto es que Unión Española necesita ganar los dos partidos que le restan y, además, que se den otra serie de resultados para no caer a la Primera B y provocar una verdadera desazón en los hinchas hispanos.

