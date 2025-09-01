Todavía siguen las repercusiones del Superclásico 198 en el cual Colo Colo venció por 1-0 a Universidad de Chile en el estadio Monumental por la jornada 22 del Campeonato Nacional 2025. El ídolo de los Azules aseguró que algunos silbantes tienen mano blanda en Pedrero.

“Algunos árbitros tienen un miedo ahí, la mano blanda que hay en el Monumental”, expresó Gokú en ESPN F 90. El histórico de la U está en desacuerdo con la decisión de Cristian Garay de mostrarle amarilla a Javier Correa por la infracción a Matías Zaldivia.

Marcelo Barticciotto le paró los carros al exgoleador y lo interpeló: “Diego ¿Por qué debería haber mano blanda en el Monumental y no en el Nacional lleno?”. Rivarola le contestó de vuelta: “Ha pasado siempre así”.

El ídolo de Colo Colo le mencionó a Gokú el amplio historial favorable de los Albos en Superclásicos: “Pero cómo ha pasado siempre así Diego. Es uno de los clásicos más desiguales del mundo. Te lleva 40 clásicos Colo Colo, Diego”.

La molestia de Diego Rivarola

El ídolo de la U recordó el Superclásico del 2011, cuando la U jugó con dos menos. “Yo jugué en el Monumental con 9, 11 contra 9 jugamos”. Barti le contestó con otra interpelación: “¿Todos los clásicos quiere decir que a la U la roban?”.

Rivarola continuó: “No, todos los clásicos. No estoy diciendo que todos los clásicos”. El multicampeón Albo le respondió: “Pero estás diciendo que sí, siempre pasa eso dijiste”.

Rivarola continuó expresando su molestia: “Y casi siempre, yo tuve que jugar con 9 en el Monumental(…)Cuando Colo Colo ha ganado partidos y los ha ganado bien, no digo nada, ganó bien y se mereció. No tengo problemas en decirlo, pero a mí ya me rompe un poco de que esto pase siempre y prácticamente se normaliza, es común, no pasa nada, total ganó Colo Colo”.

Además, el exdelantero de Universidad hizo una aclaración: “No es para minimizar que Colo Colo sea mucho más ganador que la U, eso es la historia y eso nadie lo va a cambiar”.