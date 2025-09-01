Universidad de Chile avizora un nuevo dolor de cabeza: la Supercopa contra Colo Colo. Luego de la confirmación del evento, el conjunto azul se arriesga a tener que lidiar con un importante contratiempo.

¿Cuál? La programación de la definición ante el archirrival. La razón es más que notoria: la posible clasificación a los cuartos de final de Copa Sudamericana contra Alianza Lima.

En caso de tener que enfrentar al elenco peruano, los dirigidos por Gustavo Álvarez los visitarán el 18 de septiembre y los recibirán el 25 del mismo mes en territorio nacional.

Es decir, el primer enfrentamiento internacional sería cuatro días después de medirse ante los albos en Independencia. ¿Qué tiene de raro ello? Que en un principio, la Supercopa estaba prevista para el sábado 13 de septiembre.

Ahora, con la programación oficial, se determinó que será el domingo 14: un día después, una jornada de descanso menos para Universidad de Chile. Detalles que pueden ser claves en el plano continental.

A su vez, hay que considerar que el segundo duelo por Copa Sudamericana sería tres días antes del compromiso entre los azules y Deportes La Serena (que fue reprogramado por la ANFP). Un calendario ajustadísimo.

Universidad de Chile enfrentará a Colo Colo en la Supercopa. Se jugará el 14 de septiembre.

Universidad de Chile se juega la vida ante la CONMEBOL

Este martes 2 de septiembre, los azules tendrán su audiencia ante la CONMEBOL por los incidentes contra Independiente de Avellaneda. Si todo marcha a la perfección, la escuadra laica mantendrá vivo el sueño internacional.

Días importantes para Universidad de Chile, que se encomienda a sus abogados para no quedar fuera de Copa Sudamericana y avanzar a cuartos de final. Las cartas están sobre la mesa.