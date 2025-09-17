Hace poco más de un mes, una cuenta de Instagram comenzó a subir videos con diferentes personajes realizando batallas de Beyblade. En poco tiempo, el asunto se volvió un fenómeno internacional y sus protagonistas han llegado a realizar enormes spots publicitarios.

Los primeros en volverse realmente virales fueron los personajes conocidos como El Villano y El Coleccionista, quienes con sus icónicas frases conquistaron los corazones de todos en redes sociales.

La cosa ha llegado tan lejos que hasta un emblema del fútbol chileno se quiso hacer presente esta jornada. Hablamos nada menos que de uno de los históricos goleadores de Universidad de Chile y La Roja como Marcelo Salas, quien se enfrentó en una de estas batallas de beyblade ante nada menos que “Panchito”, conocido como El Coleccionista.

El “Matador” apareció muy de sorpresa en la cuenta Dolapebeyblade, artífice de estas icónicas batallas. Los goles y su historia como jugador quedaron en nada ante el poderío de “Panchito”, a quien le apodan el “Coleccionista”, ya que se dice que colecciona las almas de sus contrincantes.

Aquello todo ha sido parte de un juego en los comentarios en cada uno de estos posteos. Es más, en esta misma publicación en donde “Panchito” enfrentó al histórico goleador, los fans no dudaron en pedir las almas de otros famosos, como incluso el papa León XIV.

Así le fue al Matador frente al Coleccionista

No solo “imploraron” por el alma de Marcelo Salas, sino que además aseguraron que: “El coleccionista ahora tiene el alma del matador en sus manos. Conquistará el mundo este men”.

Hasta el famoso streamer Speed salió al baile en los comentarios: “Cómo va la cosa, no me sorprendería que próximamente el coleccionista VS ishowspeed”.

¿Y cómo terminó la batalla? fue un contundente 5 a 0 para “Panchito”, quien con su inmenso aura logró añadir un alma más para su gran colección.

Revisa acá la super batalla de Beyblade entre Marcelo Salas y El Coleccionista