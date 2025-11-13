El Chile 2 hacia la próxima Copa Libertadores de América está al rojo vivo, toda vez que Universidad Católica, O’Higgins y Universidad de Chile son los tres principales candidatos a quedarse con el cupo que entrega pasaje directo a la fase de grupos.

En la próxima fecha, precisamente, serán celestes y azules quienes se verán las caras en Rancagua y prometen sacar chispas en un duelo donde el ganador se acercará al objetivo, mientras que el perdedor quedará prácticamente en la lona.

O’Higgins no le quiere regalar nada a la U. | Foto: Photosport

Uno de los buenos valores que ha tenido O’Higgins esta temporada es Martín Sarrafiore, volante trasandino quien anticipó con ESPN Chile el duelo ante la U: “Siento que es una final. Venimos jugando finales porque nos tocó Coquimbo, Universidad Católica y son partidos importantes porque necesitamos sumar puntos”.

“Sabemos que nos jugamos una gran final, es un gran equipo, pero con nuestras armas vamos a tratar de quedarnos con los tres puntos”, complementó sobre la importancia del partido válido por la Fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

Cabe recordar que dicho compromiso no se disputará este fin de semana por las elecciones presidenciales y se jugará la próxima semana, donde se vivirá seguramente una jornada llena de emociones en Rancagua.

