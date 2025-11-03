Coquimbo Unido se alzó el día de ayer como el flamante campeón de la Liga de Primera 2025, algo que jamás había sucedido en la historia y, de esa manera, el cuadro pirata tuvo su merecido premio tras una temporada de ensueño.

Una de las grandes figuras del equipo dirigido por Esteban Gonzáles es Matías Palavecino, figura del cuadro pirata quien abordó lo que podría pasar con su futuro una vez que termine contrato con Coquimbo Unido.

Consultado por lo que pasará en diciembre, cuando termina contrato, Palavecino aseguró que “Ahora vino mi representante. Seguramente se va a juntar con los dirigentes y va a escuchar. La prioridad la tiene Coquimbo, donde estoy feliz, pero sabemos que esto es una carrera corta”.

Palavecino gritó campeón con Coquimbo. | Foto: Photosport

“Hoy tengo la cabeza en disfrutar este momento, que no pasa todos los días… después se verá qué decisiones se tomen”, dijo ante la ola de rumores que lo acercan a los tres grandes de la capital para la próxima temporada.

Cabe recordar que Coquimbo Unido se encuentra clasificado a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores de América, factor que podría inclinar la balanza para una continuidad en la ciudad puerto para el 2026.

¿Qué pasará con el futuro de Matías Palavecino? El jugador tendrá que tomar una decisión sobre si seguir en Coquimbo Unido o dar el salto a un grande de la capital, en donde posiblemente Colo Colo no tenga participación internacional como sí la tendrá la U y la UC en un 99%.

