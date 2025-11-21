El fútbol chileno se encuentra en lo que es su recta final de la temporada 2025, en la que los distintos equipos luchan por estar presente en las competencias internacionales para el próximo año, en donde clubes como la Universidad Católica y Colo Colo se encuentran dentro de esta disputa.

A pesar de esto, ambos equipos ya empiezan a pensar en lo que es el 2026, planificando lo que es la continuidad de algunos jugadores, la posible salida de otros y también los refuerzos que pueden nutrir sus planteles para el próximo año.

En los últimos días, ambos equipos han hecho noticia en este mercado al conocerse un par de nombres que buscan para poder reforzar su equipo para el próximo año, en la que tienen algo en común: ambos jugadores que buscan, son del mismo equipo.

Este equipo sería Vélez Sarsfield, en donde Colo Colo habría mostrado su gran interés de poder contar con el volante nacional Diego Valdés, quien conoce muy bien al DT Fernando Ortiz, mientras que Universidad Católica estaría tras los pasos del mediocampista Claudio Baeza.

Ante estas opciones de mercado, en las últimas horas un tremendo portazo es el que recibirán ambos equipos por parte del club argentino ante estos rumores, ya que tomaron una contundente decisión

Vélez le da un portazo a Colo Colo y la UC

Baeza es opción en la UC | Foto: Getty Images

Sobre estos rumores, el presidente de Vélez Sarsfield Fabián Berlanga conversó en exclusiva con Bolavip Chile y alzó la voz ante este interés de los equipos chilenos por Diego Valdés y Claudio Baeza, en la que señaló que no han recibido ofertas por ellos.

Pero además a eso, el mandamás del conjunto argentino le rayó la cancha a ‘Albos’ y ‘Cruzados’ señalando que no están interesados en vender a ninguno de los dos jugadores, expresando que su deseo es que permanezcan en el club para el 2026.

“No no, nada (no hay ofertas), aparte no tenemos intenciones de que se vaya del club. Tampoco, son jugadores del club que estamos muy conformes con ellos y estamos interesados en que sigan”, declaró.

De esta forma, tanto Colo Colo como Universidad Católica reciben un letal portazo en este inicio de mercado, en la que sin duda se pone muy cuesta arriba la posibilidad de fichar a alguno de estos dos jugadores nacionales para la próxima temporada.

En Síntesis…

Vélez Sarsfield no tiene intenciones de vender a Diego Valdés ni Claudio Baeza a los clubes chilenos.

El presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, conversó en exclusiva con Bolavip Chile.

Colo Colo busca al volante Diego Valdés y la UC al mediocampista Claudio Baeza, ambos del mismo club.