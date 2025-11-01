Este sábado Universidad de Concepción se convirtió en el flamante campeón de la Primera B y a la vez se transformó en el primer ascendido a la Primera División 2026, luego de vencer por 3-0 a Deportes Copiapó.

En el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, el Campanil goleó de visita al León de Atacama, en la que era una verdadera final por el ascenso, considerando que ambos equipos llegaban igualados con 52 puntos a la última fecha de la fase regular.

Los dirigidos por Cristián Muñoz fueron superiores en la carpeta sintética del norte, donde todo terminó con una trifulca tras el tercer gol de los foreros en los 89 minutos.

De todos modos, la UdeC pudo festejar el título, comenzando las celebraciones en la zona de camarines tras la decisión del árbitro Juan Lara de dar por terminado el partido.

La emoción del capitán de Universidad de Concepción

En aquel lugar fue entrevistado el capitán de la U. de Concepción, el experimentado Osvaldo González, quien muy emocionado atendió a TNT Sports.

“Muy contento por el grupo, hicimos un esfuerzo tremendo y gracias a Dios pudimos ser campeones. Cuando volví estábamos en un momento difícil y ahora imagínate subir a Primera, es una locura”, comenzó diciendo Rocky.

Seguido se refirió a la anécdota que le ocurrió en la previa, ya que perdió el vuelo y tuvo que viajar esta mañana a Copiapó, para ser titular y jugar hasta los 83 minutos.

“Ayer pasó algo raro, porque perdí el vuelo, llegué hoy día en la mañana, viajé en la mañana. Tuve un problema ahí con el pasaporte, pero gracias a Dios estoy acá”, comentó.

El ex Universidad de Chile también tuvo una especial dedicatoria de este título, ya que confesó que le había prometido la copa a su padre, quien está con problemas de salud.

“Igual se lo quiero dedicar a mi papá, que está pasando un momento muy difícil, se lo dedico a él. Tuvo un accidente la semana pasada y le prometí que le iba a llevar la copa. Así que para él, para mi viejo”, contó al borde de las lágrimas.

Osvaldo González llegó por la mañana a Copiapó y fue titular en la U. de Concepción. (Foto: Juan Carlos Moreau/Photosport)

Finalmente, el defensor de 41 años indicó que sueña con poder jugar en Primera División en su último año como futbolista profesional, aunque ahora dependerá del club si quiere contar con sus servicios.

“Vamos a ver si me quieren para el próximo año, hay que hablar y ojalá podamos jugar en Primera. Me encantaría jugar un año más”, cerró González.

En síntesis