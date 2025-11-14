La Liga de Primera 2025 tiene otra víctima de los resultados. Esta vez, un cuadro de la categoría de honor decidió ponerle fin al vínculo con su entrenador: fue confirmado en redes sociales.

Ese es el caso de Audax Italiano. Tras alejarse de la lucha por el título y peligrar en la clasificación a certámenes internacionales, el elenco de La Florida le dijo adiós a su director técnico.

A través de sus plataformas oficiales, la escuadra itálica informó del término del ciclo de Juan José Ribera. La institución le agradeció por lo hecho desde su arribo a mediados de 2024.

“Audax Italiano informa que, tras los negativos resultados obtenidos en las últimas fechas, se ha llegado a la determinación de que Juan José Ribera y su cuerpo técnico no continúen al mando del plantel profesional“, indicó la misiva.

“Nuestro club agradece enormemente a Juan José Ribera y equipo de trabajo por su gran compromiso y su labor frente a nuestra institución. Asimismo, le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales“, cerró.

Juan José Ribera dejó de ser el DT de Audax Italiano. (Imagen: Photosport)

Los números de Juan José Ribera en Audax Italiano

Durante esta temporada, el estratega acumuló un total de 39 encuentros al mando de Audax Italiano. De dichos compromisos, ganó 21, empató en siete y cayó en 11 oportunidades.

Cabe destacar que por el momento, los de La Florida marchan en la séptima posición de la Liga de Primera con 43 puntos. De esta manera, están clasificando a Copa Sudamericana.

