La temporada del fútbol chileno está bien avanzada. En este mes de septiembre la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) entregó el ranking de los 500 mejores equipos del mundo, el cual tiene la presencia de seis equipos chilenos.

Universidad de Chile es el mejor club del país en la más reciente medición, ubicándose en el lugar 138 a nivel mundial. Los Azules son el único representante del país en competencias internacionales a este altura de la temporada y jugarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Colo Colo queda segundo entre los equipos nacionales, ya que está el casillero 200 del planeta. El Cacique tuvo una mala performance internacional, pues quedó último de su grupo en la Copa Libertadores.

Palestino aparece tercero a nivel local, pues se ubica en el lugar 229 del planeta. Los Árabes tuvieron la chance de competir a nivel internacional, disputando la Copa Sudamericana desde la primera ronda. El equipo tetracolor llegó a los playoffs de la competición, instancia en la cual cayó frente a Bolivar.

El puntero exclusivo del Campeonato Nacional 2025, Coquimbo Unido, es cuarto a nivel nacional y 284 del planeta. Ñublense aparece en el casillero 410 luego de jugar fase 2 de la Copa Libertadores.

Pese a ser el colista en la Primera División, Deportes Iquique se ubica 489. Los Dragones Celestes llegaron a fase 3 de la Copa Libertadores y jugaron grupos en la Copa Sudamericana.

Posición Club País 138 Universidad de Chile Chile 200 Colo Colo Chile 229 Palestino Chile 284 Coquimbo Unido Chile 410 Ñublense Chile 489 Deportes Iquique Chile

Paris Saint Germain, Real Madrid y Chelsea son los tres mejores clubes del mundo. Luego vienen Inter de Milán, Barcelona, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Flamengo, Arsenal y Atlético de Madrid para completar el top 10.

Universidad de Chile es el mejor equipo chileno en el ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, aquello tras la actualización publicada el 11 de septiembre. (Foto: Photosport)

Universidad Católica no está presente

Una de las sorpresas es que uno de los grandes del fútbol chileno como Universidad Católica no figura entre los 500 mejores clubes del mundo del ranking IFFHS. Lo cierto es que la UC cayó ante Palestino en la primera ronda de la Copa Sudamericana, por lo que no tuvo mucha experiencia internacional este año.