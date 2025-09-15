Brayan Cortés ha sido bien valorado por los hinchas uruguayos desde su llegada a Peñarol. Pese a todo, el balance para el chileno exgolero de Colo Colo ha sido positivo… o al menos así lo era hasta estos días.

El 13 de septiembre, el “Carbonero” visitó el Estadio Belvedere para enfrentar al Liverpool en una nueva jornada del clausura de Uruguay. Allí, el “Indio” cometió un grosero error que bien pudo costar la derrota del “Manya”.

Pese a que Peñarol lo ganaba a los 15′ con gol de Javier Méndez, pocos minutos después, el portero nacional cometió un error grosero que significó el 1 a 1 del local y no pasó nada desapercibido.

Cortés salió sin ninguna complicación a buscar un balón que se veía muy fácil, pero tras dejar el rebote, Lucas Acosta logró marcar el empate parcial.

Testigo privilegiado de ello fue un viejo conocido del fútbol chileno. Marcelo Bielsa, quien hace pocos días estuvo en el Estadio Nacional dirigiendo a Uruguay frente a La Roja, captó en primera persona el error del iquiqueño.

La reacción de Marcelo Bielsa ante el error de Cortés

Fiel a su estilo, el “Loco” se mezcló entre la hinchada del cuadro local para presenciar el partido entre Liverpool y Peñarol.

Cuando ocurrió el infortunio de Brayan, ni el rosarino podía creer lo que erró el golero que hasta hace poco era considerado como el sucesor natural de Claudio Bravo en el arco nacional. Aseguran que al momento de ocurrir aquello, el “Loco” hasta se impacientó.

Finalmente, para fortuna del portero chileno, Peñarol terminó empatando el encuentro gracias a un gol de Maxi Olivera en el 71′. De no ser por la salvada de su compañero, bien se le pudo venir la noche encima al exgolero del “Cacique”.