Diego ‘Mono’ Sánchez se ha transformado en un verdadero estandarte de Coquimbo Unido, equipo revelación del año 2025 en Chile. Si bien gran parte de su carrera la hizo atajando en Unión Española, el golero contó que estuvo cerca de convertirse en portero nada menos que de Universidad de Chile.

En diálogo con TNT Sports, el portero ‘Pirata’ recordó la ocasión en que estuvo cerca de convertirse en refuerzo de los Azules. Sin embargo, desistió de aquella chance, en parte, porque no quería tener roces con Johnny Herrera.

“Yo estaba siendo titular en Unión Española, había sido campeón, era medio capitán. Entonces era llegar como segundo arquero con Johnny en la U y me dije: para qué me voy a ir a pelear con Johnny, calentarme la cabeza con él, que tiene una personalidad parecida a la mía“, confesó el guardavallas.

Las razones que llevaron al ‘Mono’ Sánchez a no ir a la U

El dinero tampoco es algo a lo que el ‘Mono’ le de valor, por lo que recalcó: “Por plata pudo haber sido, pero eso a mí no me mueve. A mí me gusta jugar, nunca jugué por plata. Y era un equipo de los grandes, pero creo que si hubiese sido en otra ocasión, habría ido“.

Otra gran razón para no partir, fue que no quería perder su estatus de titular: “De segundo arquero no iba a ir a la U, si estaba siendo titular con Unión y jugando copas internacionales. Para qué cambiar eso“, complementó.

Diego Sánchez confesó que estuvo cerca de llegar a Universidad de Chile (Foto: Photosport)

Diego Sánchez ad portas de un histórico título con Coquimbo Unido

Ahora el ‘Mono’ Sánchez pone su foco en el siguiente partido de Coquimbo Unido. Los ‘Piratas’ enfrentarán a Unión La Calera este domingo 2 de noviembre desde las 17:30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Aquel día puede quedar en los libros de historia del ‘Barbón’. Si gana, será el nuevo campeón del fútbol chileno y alzará el que sería el primer título de toda su historia.