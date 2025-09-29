La vida de Emanuel Ponce no ha sido fácil. Comenzó jugando en Santiago Morning y tuvo pasos por Trasandino y San Antonio Unido. Con 25 años decidió emigrar a la exótica liga de Australia, donde además de ser futbolista, se convirtió en un chef.

Fue el propio delantero el que explicó hace un tiempo que “para postular a la residencia australiana necesitaba estudiar una profesión, y fue la gastronomía la que más me llamó la atención”.

El “Manny” como le dicen en el Kingborough Lions FC de la National Premier League de Australia recibió el año pasado el premio al mejor gol de la temporada, pero, este año se superó, siendo elegido como el mejor jugador extranjero de la liga de Australia.

Emanuel conversa con BOLAVIP, respecto a su carrera en Oceanía, y la posibilidad de volver en algún momento a Chile para demostrar su calidad.

¿Su sensación al ser elegido el mejor de la National Premier League de Australia?

Se llama Premio Visa Player of the Year 2025. Este reconocimiento fue elegido por los hinchas, jugadores, entrenadores y seguidores de la competencia. Obtuve el galardón con un 45% de los votos, lo que lo hace aún más especial. Fue un año muy positivo tanto en lo personal como en lo colectivo, cerrando la temporada en el tercer lugar.

¿Cómo es su vida en un país tan lejano?

Llevo 7 años viviendo en Australia, jugando en la National Premier League (Segunda División). Desde hace dos años también ejerzo como chef, combinando ambas carreras de la mano. Para mí es muy importante no quedarme solo con el fútbol, sino también prepararme para cuando esta linda carrera termine y así tener otro camino en el que seguir creciendo.

¿Cómo se propició su llegada a Australia?

En el año 2018 recibí una oferta del club Marconi, uno de los equipos más grandes de Sídney, que me ofreció la visa junto con un contrato por tres años.

Emanuel Ponce combina su pasión por la cocina con el fútbol

¿Ha pensado retornar a su país?

Si bien tengo contrato hasta 2026, por motivos personales comuniqué al club que este será mi último año en Australia. Tras siete años en este país, he tomado la decisión de regresar a Chile para continuar mi carrera y, sobre todo, estar cerca de mi hijo. Tanto el entrenador como la dirigencia y el presidente me brindaron su total apoyo, lo que me motiva aún más a enfrentar nuevos desafíos.

¿Tiene algo visto en Chile?

Al llegar a Chile analizaré cuál será mi próximo club, ya que entiendo que tendremos reuniones con varias instituciones.

¿En qué club sueña jugar, o de qué equipo es hincha en Chile?

La verdad es que soy ariqueño, pero llegué a Santiago Morning a los 12 años y debuté a los 16-17. Toda mi formación deportiva la hice en el Morning, por eso mi corazón es bohemio. Sin embargo, por otro lado está mi familia y mis amigos, que siempre me dicen que vuelva a San Marcos de Arica, para regresar a mi ciudad y que toda la familia pueda ir al estadio a disfrutar.