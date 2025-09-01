Unión Española y Deportes Iquique consiguieron triunfazos que remecieron la lucha por evitar el descenso en la Primera División del fútbol chileno. Los Hispanos derrotaron a Ñublense por 2-1 en Chillán, mientras que los Dragones Celestes vencieron a Deportes Limache por 2-1 en el norte.

Estos resultados, sumados a la derrota de Deportes La Serena por 3-1 en su visita a Everton en Viña del Mar, estrecharon las posiciones en la disputa por evitar el descenso a la Primera B.

Actualmente Deportes Iquique está en el último lugar de la tabla de posiciones con 14 puntos, mientras que Unión Española es penúltimo con 17 unidades. Ambos equipos de momento estarían descendiendo, pero aún quedan ocho fechas y la clasificación se estrechó.

De hecho, Deportes Limache tiene 18 puntos y Deportes La Serena 19 unidades, hoy ambos equipos se están salvando, pero tienen muy cerca a los Hispanos de Miguel Ramírez. Por su parte, los Dragones Celestes de Fernando Díaz ya no están tan lejos.

¿Cuáles son las probabilidades de descender que tienen Deportes Iquique y Unión Española de descender?

El Analista CL a través de su modelo matemático entregó las chances de descender de los equipos finalizada la fecha 22 del Campeonato Nacional. Deportes Iquique tiene 83 por ciento de probabilidades de perder la categoría, bajando seis puntos con su triunfo.

Por su parte, Unión Española ahora tiene 45 por ciento de chances de bajar, con una baja de 22 puntos luego de su gran victoria. Deportes La Serena se complica y sube a 34 por ciento de probabilidad de perder la categoría con 13 puntos más que el registro anterior y Deportes Limache llega a 32 por ciento, aumentando 14.