O’Higgins de Rancagua informó que logró identificar a dos personas involucradas en los desórdenes ocurridos durante el partido ante Ñublense, disputado en el Estadio Codelco El Teniente. Según señaló el club, ambos hinchas serán sancionados con seis años de Derecho de Admisión, de acuerdo con la normativa vigente.

En un comunicado oficial, la institución explicó que los hechos fueron detectados mediante los sistemas de seguridad implementados en el recinto, lo que permitió establecer la participación directa de los involucrados en las conductas prohibidas durante el desarrollo del compromiso.

El club recordó que estas medidas se aplican en el marco de la Ley 19.327, que regula los derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional. La normativa establece responsabilidades claras frente a actos de violencia, daños o alteración del orden en los estadios.

Asimismo, O’Higgins precisó que la sanción se sustenta específicamente en el Artículo 76 letra B del Decreto 1.046, que castiga la participación en riñas, peleas y desórdenes. La institución reiteró su compromiso con la seguridad y el buen comportamiento en todos los eventos deportivos.

Los individuos fueron identificados como:

F.J.B.G.

18.XXX.XXX-X

Calificación: Grave – 6 años de Derecho de Admisión

18.XXX.XXX-X Calificación: Grave – 6 años de Derecho de Admisión M.B.J.A.

22.XXX.XXX-X

Calificación: Grave – 6 años de Derecho de Admisión

