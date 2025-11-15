Universidad de Chile se prepara para visitar a O’Higgins por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025. Será un enfrentamiento clave para las aspiraciones internacionales de dichos clubes.

Por ello, el conjunto local quiere que sea una fiesta con ambas hinchadas en el Estadio El Teniente, aunque con importantes requisitos para el público forastero. ¿Cuáles? Tendrán que cumplir con sorpresivos ítems.

Según señaló Nicolás Cortés Valdés a través de X, además de tener que estar inscritos en el Registro Nacional de Hinchas, los fanáticos azules tendrán que ser abonados y residentes de la región en cuestión para asistir al duelo.

“Confirmado el aforo para el partido entre O’Higgins y Universidad de Chile: 11.650 espectadores“, comenzó indicando el periodista sobre el compromiso del 23 de noviembre a las 18:00 horas.

“Para la visita habrá 1.500 entradas, pero solo podrán acceder hinchas inscritos en el Registro Nacional del Hincha, que sean abonados y residentes en la región de O’Higgins“, agregó.

Hinchas de Universidad de Chile tendrán que cumplir estos requisitos para asistir al estadio ante O’Higgins. (Imagen: Photosport)

¿Qué cambió para Universidad de Chile?

Cabe destacar que en 2024, los seguidores azules sí pudieron decir presentes en el Estadio El Teniente sin mayores puntos por cumplir. En dicho encuentro, que terminó en victoria 4-0 para los laicos, no se registraron incidentes.

Una asombrosa medida que tendrá que ser ratificada por las autoridades y, a su vez, explicada. Por el momento, no se avizoran mayores argumentos para inclinarse por esa postura.

En resumen: