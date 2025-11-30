Este domingo se vivirá una jornada llena de emociones en la Liga de Primera 2025, donde bien podría quedar definido los equipos que bajen a la Primera B pensando en la próxima temporada del fútbol chileno.

Los principales candidatos a perder la categoría son Deportes Iquique y Unión Española, ambos equipos con 21 puntos, aunque el cuadro hispano tiene una diferencia de -21 y los nortinos de -26, por los que están arriba en la tabla.

Dicho lo anterior, ¿qué necesita Unión Española para no descender a la segunda categoría del fútbol chileno y estirar el suspenso hasta la jornada 30 en donde visitan a Coquimbo Unido en el puerto pirata?

Unión Española está con el agua hasta el cuello. | Foto: Photosport

En caso de caer frente a O’Higgins esta tarde, Unión Española perderá la categoría automáticamente. El empate lo deja, en teoría, con vida: solo podría alcanzar a Deportes Limache si cae ante Unión La Calera, pero el cuadro de la Región de Valparaíso ostenta una diferencia de -9 vs -21 de Unión.

El mejor escenario para el cuadro hispano es derrotar a O’Higgins y llegar con vida a la última fecha, donde dependería de Everton, La Serena y el mismo Deportes Limache para seguir en Primera División tras un año tormentoso.

Así las cosas, en Independencia se jugará una verdadera final esta tarde donde los hinchas de Unión Española se encomiendan para no perder la categoría y seguir en la máxima división del fútbol chileno.

En síntesis

Deportes Iquique y Unión Española son candidatos al descenso con 21 puntos cada uno.

Unión Española desciende automáticamente si cae ante O’Higgins esta tarde de domingo.